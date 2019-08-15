Курилы становятся доступнее: дополнительный авиарейс свяжет Южно-Сахалинск и Курильский остров Итуруп, сообщили DEITA.RU в правительстве Сахалинской области.

С инициативой увеличить количество полётов выступил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. С учётом нового рейса теперь полёты на Курилы будут осуществляться 9 раз в неделю. Стоимость перелётов была откорректирована ранее и на данный момент является единой для всех пассажиров – 5950 рублей (вне зависимости от места регистрации).

Первый новый рейс состоится 16 августа, в дальнейшем транспорт будет осуществлять перелёты каждый понедельник с 19 августа по 16 сентября. Даты обусловлены увеличением пассажиропотока в данный период. Развивать Курильские острова без улучшения транспортной доступности невозможно, подчеркнул Валерий Лимаренко.

Вестой Курильские острова Итуруп, Кунашир и Шикотан впервые соединило регулярное вертолётное сообщение, запущенное по поручению врио губернатора области. Кроме того, активно модернизируется и соответствующая инфраструктура: работы по реконструкции воздушных гаваней одновременно ведутся на острове Шикотан, в Южно-Сахалинске и в северной столице региона – Охе. Очевидна системность подхода региональных властей в решении проблемных вопросов, ведь работа по улучшению транспортной доступности ведётся одновременно по нескольким фронтам.

Для жителей Сахалина этот год вообще выдался богатым на хорошие новости в части улучшения транспортной доступности острова, как с Курилами, так и с материком. Так, в островной регион после года перерыва возвращается долгожданный «Аэрофлот». Врио губернатора удалось договориться с авиакомпанией о возобновлении ежедневных рейсов с Москвой. Полеты начнутся с 27 октября текущего года, а билеты должны поступить в продажу в августе. Эксперты отмечают, что радостная для сахалинцев новость демонстрирует хорошие лоббистские возможности главы региона – «Аэрофлот» вернулся на остров после встреч Валерия Лимаренко с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Михаил Светлов