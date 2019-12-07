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Новый документ на автомобиль вводится в России

документы, свидетельство о регистрации автомобиля, авто

Изменение требований к сопроводительной документации автотранспорта в самое ближайшее время коснутся всех автолюбителей страны. Речь идёт о введении нового документа для машин, цель которого - информировать покупателей авто об энергоэффективности и экологичности "лошадки", сообщает DEITA.RU

Сколько электроэнергии и топлива потребляется - теперь этот вопрос можно будет прояснить не только сквозь тернии технической информации из ПТС и сервисного осмотра, но и из одного единственного документа. В отдельном бланке, как говорится  втребованиях к ГОСТу, должна также содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет конкретная модель автомобиля, а также как и сколько транспортное средство расходует газа, бензина и так далее. Такой документ назвали "этикеткой энергоэффективности", и отныне он прилагается к любому авто при продаже и демонстрации.

Стандарт касается легковых машин, а также других автомобилей весом до трех с половиной тонн. Исключение составят разве что не крупные производители, выпускающие не больще 2 тысяч машин в год. Вступление в силу новых правил намечено на 31 марта 2020 года. ПО заверению Росстандарта, такие правила и документы для России - новшество, каких еще не было. 

В настоящее время в состав сопроводительной документации на автомобиль входят в том числе паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.

Евгений Черемухин

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