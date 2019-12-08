Новый документ на автомобили напугал депутатов

Российские парламентарии прокомментировали сведения о том, что весной 2020 года будет введен новый документ на автомобили, в котором отразятся данные об энергоэффективности транспортного средства, сообщает DEITA.RU.

Депутаты боятся, что новый сопроводительный документ выльется в дополнительную финансовую нагрузку для россиян.

Напомним, буквально через несколько месяцев в России появится новый ГОСТ по энергоэффективности. В связи с этим потребуется и новый документ, который будет напоминать больше этикетку. На ней укажут объем выбросов углекислого газа, размер потребления топлива, а также экологический класс транспортного средства.

По словам Вячеслав Тимченко, которого цитирует РГ, не исключено, что новые требования приведут к изменению цен на автомобили. Так как появятся особые показатели, которым автопроизводители должны будут соответствовать.

Екатерина Брязгунова