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Новый документ на автомобили напугал депутатов
Российские парламентарии прокомментировали сведения о том, что весной 2020 года будет введен новый документ на автомобили, в котором отразятся данные об энергоэффективности транспортного средства, сообщает DEITA.RU.
Депутаты боятся, что новый сопроводительный документ выльется в дополнительную финансовую нагрузку для россиян.
Напомним, буквально через несколько месяцев в России появится новый ГОСТ по энергоэффективности. В связи с этим потребуется и новый документ, который будет напоминать больше этикетку. На ней укажут объем выбросов углекислого газа, размер потребления топлива, а также экологический класс транспортного средства.
По словам Вячеслав Тимченко, которого цитирует РГ, не исключено, что новые требования приведут к изменению цен на автомобили. Так как появятся особые показатели, которым автопроизводители должны будут соответствовать.
Екатерина Брязгунова