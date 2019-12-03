telegr wh call

Новости

Допуск к ЕГЭ получат не все

3 Декабрь 2019, 12:00

Бесплатные земли раздали многодетным приморцам

3 Декабрь 2019, 11:50

Северокорейские браконьеры отправятся в тюрьму

3 Декабрь 2019, 11:45

Дольщики смогут защитить себя от обмана

3 Декабрь 2019, 11:30

Незаконную рекламу и киоски убирают с улиц Владивостока

3 Декабрь 2019, 11:28

Пересадочный тариф появится в автобусах Владивостока

3 Декабрь 2019, 11:21

Быть здоровыми учат пенсионеров в Приморье

3 Декабрь 2019, 11:19

В старых домах летом будет душно и жарко

3 Декабрь 2019, 11:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Новый документ, удостоверяющий личность, появится в России

документы, заграничный паспорт

В России в ближайшем будущем может появиться новый документ, удостоверяющий личность, сообщает DEITA.RU.

Народный избранник Сергей Иванов предложил создать универсальную пластиковую карточку, которая вместит основные персональные данные гражданина, но не заменит паспорт. По мнению автора инициативы, это позволит упорядочить все данные.

Предполагается, что новый документ будет выдаваться один раз в 10 лет, после чего заменяться. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы обновлять данные, в частности фотографию. Ведь внешность человека меняется не три раза в жизни — в 14, 20 и 45 лет.

Отмечается, что проект закона на данный момент уже внесен для рассмотрения в Государственную Думу. В случае его принятия «пластиковое удостоверение личности» не станет заменой главного документа — паспорта.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Новый «развод»: фейковые выплаты по СНИЛС рекламируют федеральные каналы

Отказ от СНИЛС: новый документ потребует для приема на работу

Зеленый СНИЛС отменила Госдума

Популярное

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

Будет ли Богданенко губернатором, сказал эксперт
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...