Новый документ, удостоверяющий личность, появится в России

В России в ближайшем будущем может появиться новый документ, удостоверяющий личность, сообщает DEITA.RU.

Народный избранник Сергей Иванов предложил создать универсальную пластиковую карточку, которая вместит основные персональные данные гражданина, но не заменит паспорт. По мнению автора инициативы, это позволит упорядочить все данные.

Предполагается, что новый документ будет выдаваться один раз в 10 лет, после чего заменяться. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы обновлять данные, в частности фотографию. Ведь внешность человека меняется не три раза в жизни — в 14, 20 и 45 лет.

Отмечается, что проект закона на данный момент уже внесен для рассмотрения в Государственную Думу. В случае его принятия «пластиковое удостоверение личности» не станет заменой главного документа — паспорта.

Екатерина Брязгунова