Уже две недели в поселке Каймановка работает новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает DEITA.RU. В нем порядка 400 жителей могут получить большинство первичных медицинских услуг, начиная от общего осмотра и заканчивая приемом родов в экстренных случаях. Каждый вторник в ФАПе прием ведет педиатр Тамара Лукянчикова, которая осматривает детишек и выписывает им необходимое лечение.





В ближайшее время решается вопрос, в какие дни будет приезжать врач терапевт для осмотра взрослого населения. Помимо этого, на площадке ФАПа жители могут сдать анализы и пройти вакцинацию.





Качество и доступность медицинской помощи на селе - одна из задач приоритетного нацпроекта "Здравоохранение". В рамках его реализации в регионе строительство ФАПов будет продолжено: в этом году в Приморье заработают еще 7 фельдшерско-акушерских пунктов.

























Иван Крышан

Фото - Надежда Колесник (Морарь)