В ближайшее время приключенческий фильм «Мстители: Финал» объявят мировым лидером по кассовым сборам. Блокбастер «Аватар», снятый Джеймсом Кэмероном, будет сдвинут с лидирующей позиции, которую он держал около 10 лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на The Walt Disney Company.

По имеющимся данным, картина собрала в прокате около 2,8 миллиарда долларов и с вероятностью 100 процентов соберет еще 500 тысяч долларов, что необходимо для установления нового рекорда.

Кассовые сборы «Мстителей. Финал» в США достиг 853 миллионов долларов, в Китае — около 615 миллионов, в Республике Корея — 105 миллионов.

Напомним, фильм вышел в прокат 24 апреля. В первые выгодные фильм собрал 1,2 миллиарда долларов. В свою очередь «Аватар» в 2010 году смог похвастаться сборами 2,7897 миллиарда долларов США. До него самым успешным фильмом считался «Титаник», выпущенный в прокат в 1997 году.

Екатерина Брязгунова