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Новый фонтан: трубу прорвало на одной из улиц Владивостока
Жители семи домов остались без горячей воды
На теплотрассе в районе Бородинской улицы произошел прорыв трубы – вода хлынула прямо на улицу огромным фонтаном, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в мэрии Владивостока, семь домов отключили от горячего водоснабжение – это № 73б, 87, 97, 99, 94, 96 и 98 по улице Русской.
Уже ведутся ремонтные работы – завершить их специалисты планируют в течение пары часов.
На месте работают шесть человек из двух аварийных бригад и спецтехника.
Напомним, ранее схожий прорыв трубы произошел на улице Адмирала Горшкова в районе Снеговой Пади. Тогда без холодной воды остался целый микрорайон, так как за первым прорывом случился и второй. Местные жители брали воду из машин «Примводоканала».