telegr wh call

Новости

Названы 3 привычки, которые убивают авто зимой

23 Январь 2020, 02:00

Россиянам сказали, как получить деньги от государства за лечение зубов

23 Январь 2020, 01:15

Как не потерять все деньги с карты, сказал эксперт

23 Январь 2020, 00:30

ТАСС: Путин недоволен зарплатами главврачей

22 Январь 2020, 23:45

Новый министр просвещения прокомментировал возможную революцию в сфере

22 Январь 2020, 23:15

Меньше булок: Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину

22 Январь 2020, 22:45

Дерипаска обвинил Центробанк в бедности россиян

22 Январь 2020, 22:15

Половина россиян разучилась писать от руки

22 Январь 2020, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Новый генпрокурор вступил в должность

игорь краснов

Спикер Совета Федерации оценила нового главу Генеральной прокуратуры, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 22 января, новый генеральный прокурор России официально вступил в должность. Экс-заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов принял присягу.

Назначение прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, Краснов хорош тем, что молод и еще не зашорен. В то же время, это человек из системы, с богатым опытом.

Матвиенко также подняла вопрос о законодательном усилении надзорной функции Генпрокуратуры. Она отметила, что будет ждать доклада Краснова и после будет понятно, в какую сторону двигаться.

Елена Миронова

Читайте также:

Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ

Реформа началась: крупный силовик сдал полномочия

Эксперты: Путин создаст «новый СССР»

Популярное

Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально

Toyota отзывает миллионы бракованных автомобилей

Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

Очередной грандиозный долгострой может появиться во Владивостоке
Loading...
Загрузка...
Загрузка...