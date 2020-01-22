Новый генпрокурор вступил в должность

Спикер Совета Федерации оценила нового главу Генеральной прокуратуры, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 22 января, новый генеральный прокурор России официально вступил в должность. Экс-заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов принял присягу.

Назначение прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, Краснов хорош тем, что молод и еще не зашорен. В то же время, это человек из системы, с богатым опытом.

Матвиенко также подняла вопрос о законодательном усилении надзорной функции Генпрокуратуры. Она отметила, что будет ждать доклада Краснова и после будет понятно, в какую сторону двигаться.

Елена Миронова