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Новый генпрокурор вступил в должность
Спикер Совета Федерации оценила нового главу Генеральной
прокуратуры, сообщает DEITA.RU.
В четверг, 22 января, новый генеральный прокурор России официально вступил в должность. Экс-заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов принял присягу.
Назначение прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, Краснов хорош тем, что молод и еще не зашорен. В то же время, это человек из системы, с богатым опытом.
Матвиенко также подняла вопрос о законодательном усилении надзорной функции Генпрокуратуры. Она отметила, что будет ждать доклада Краснова и после будет понятно, в какую сторону двигаться.
Елена Миронова