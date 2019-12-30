Новый год 2020 лучше встречать так

Белая Крыса является символом наступающего года. Каждый год, чтобы «задобрить» символ, россияне соблюдают ряд рекомендаций. О том, как встречать Новый год - 2020, сообщает DEITA.RU.

В первую очередь следует помнить, что Крыса любит трудолюбивых и целеустремлённых людей. Поэтому можно загодя наметить план на год, не забыв поблагодарить и уходящий год.

Яства на новогоднем столе должны быть разнообразными. Крыса всеядна, и не прочь полакомиться деликатесами. Чем больше блюд, которые понравятся Крысе - тем более благополучным в финансовом плане будет 2020 год.

Чтобы год стал ещё и удачным, можно на дно бокала кинуть монетку, которую потом следует положить в новый кошелёк в качестве оберега.

Если ножки праздничного стола обвязать яркой лентой, дружба и брачные узы будут особенно крепкими в наступающем году.

Крыса принесёт удачу в чистый дом, однако первого января мыть посуду сразу не следует. Считается, что таким образом можно «смыть» счастье, которое принесла Крыса. Если же утром нагрянут гости, для них можно поставить другие столовые приборы.

Если девушка желает забеременеть, она должна сама нарядить ёлку, используя шары, так как это символ плодородия. Крыса - плодовитый грызун, поэтому сможет поспособствовать в исполнении желания.

Софья Корф