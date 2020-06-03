Новый губернатор Камчатки начал работу по старым схемам

В Камчатском крае будет создан экологический общественный совет при губернаторе, в то время как в Приморье эту практику уже прикрыли, сообщает ИА DEITA.RU.

С тех пор, как на Камчатке назначили нового начальника, врио губернатора Владимира Солодова, полуостров заговорил до боли знакомыми лозунгами, а новый политический блок начал внедрять знакомые схемы. Так, новая команда решила создать общественный экологический совет, после скандала с золотодобычей на уникальной природной территории.

Идея формирования совета, по словам врио краевого министра природных ресурсов и экологии Алексея Кумарькова, пришла из соцсетей – мол, граждане и сами эксперты озвучили такое пожелание.

«Это отличная идея, которая позволит усилить взаимную обратную связь по вопросам сохранения нашей уникальной природы, которые волнуют наших граждан», – цитирует ИА «Кам 24» слова чиновника.

В Приморском крае ряд общественных советов существовал в то время, когда руководителем был Владимир Микушевский. И проект был запущен с оптимистичной ноты, люди оценили открытый стиль общения власти с народом – но через некоторое время деятельность большинства ОЭС оторвалась от реальности, сохранив только функцию витрины, видимость диалога власти и населения. Как и многие другие проекты эпохи Миклушевского. Руководящий сейчас Приморьем Олег Кожемяко, кстати, практику таких советов отменил, оставив в живых лишь некоторые.

Общественные экспертные советы, судя по всему, – очередной привычный прием, перевезенный на Камчатку из Приморья специалистом по работе с медиа-пространством Сергеем Нехаевым, курировавшим информационную политику при Миклушевском. Однако даже беглый анализ работы приморского экс-губернатора дает понять, что до добра это может не довести. Изначально открытый и новаторский стиль со временем превратился в агрессивный и навязчивый пиар, сильно разочаровав приморцев. Отставка Миклушевского, не доработавшего даже второй срок, была похожа на бегство, на фоне многочисленных уголовных дел против членов его команды. Период больших надежд, после саммита АТЭС-2012, сменился разочарованием, оставив послевкусие обмана.

В общем, чудеса пиара и политтехнологии в Приморье не сработали. Стоит ли полуострову ожидать чего-то другого?

Отметим, что приморские лекала довольно успешно были применены экс-заместителем Миклушевского в Забайкалье. Для сурового края они были в новинку и помогли врио Осипову успешно выиграть выборы губернатора в прошлом году. Однако теперь ему придется выполнять амбициозную предвыборную программу в гордом одиночестве, так как главный идеолог отправился спасать очередного врио, на этот раз на Камчатку. Вполне возможно, что Забайкалье ждет такое же горькое послевкусие, как и Приморье. Прямо по классике:

Как говорил герой известного фильма «День выборов-2», «Построишь космодром, подаришь каждой семье по Мерседесу… Ну, выполнишь всё, что обещал, ― и свободен».

Как будут развиваться события на Камчатке, покажет время. Видимо, теперь следует ожидать от нового врио губернатора Солодова «Большого проезда» по краю, потом полета на вертолете с шампанским и субботника в куртке за 500 тысяч рублей. Рекомендуем камчадалам внимательно следить за гардеробом нового начальника.