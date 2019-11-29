Новый класс автомобилей появится в России

С 21 декабря в России появляется новый экологический класс автомобилей — Евро-6. Он будет распространяться не только на пассажирские автомобили, но и на грузовые, сообщает DEITA.RU.

Новая норма, как пишет РГ, должна будет устранить имеющийся пробел в международных перевозках. Речь идет о том, что начиная с 2015 года по территории Евросоюза может передвигаться грузовой транспорт, соответствующий требованиям Евро-6. Для этого выдается специальное разрешение. Однако правилами ЕС предусмотрено всего лишь пять экоклассов.

В связи с чем на территории России фактически было невозможно получить ПТС на автомобиль с 6-м экоклассом.

Отмечается, что появление в России нового экологического класса на данный момент не предполагает серьезных изменений в производстве топлива.

Екатерина Брязгунова