Новости
Полиция рассказала, как пропадают дети
29 Ноябрь 2019, 12:15
Школьник избил палкой одноклассницу
29 Ноябрь 2019, 12:00
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
29 Ноябрь 2019, 11:45
Новый класс автомобилей появится в России
29 Ноябрь 2019, 11:30
Закон Яровой идет в российские школы
29 Ноябрь 2019, 11:15
Буйный дед напал на полицейских
29 Ноябрь 2019, 11:00
Сын полицейского спас пропавшего ребенка
29 Ноябрь 2019, 10:45
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
Новый класс автомобилей появится в России
С 21 декабря в России появляется новый экологический класс автомобилей — Евро-6. Он будет распространяться не только на пассажирские автомобили, но и на грузовые, сообщает DEITA.RU.
Новая норма, как пишет РГ, должна будет устранить имеющийся пробел в международных перевозках. Речь идет о том, что начиная с 2015 года по территории Евросоюза может передвигаться грузовой транспорт, соответствующий требованиям Евро-6. Для этого выдается специальное разрешение. Однако правилами ЕС предусмотрено всего лишь пять экоклассов.
В связи с чем на территории России фактически было невозможно получить ПТС на автомобиль с 6-м экоклассом.
Отмечается, что появление в России нового экологического класса на данный момент не предполагает серьезных изменений в производстве топлива.
Екатерина Брязгунова