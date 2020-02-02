Новый КоАП: за несдачу баланса штраф полтора миллиона

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях содержит жесткие штрафные санкции, сообщает DEITA.RU.

Проект нового КоАП Минюст России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Водители уже обсуждают возможные новые моменты вроде повышения штрафов за превышение скорости и формулы «три грубых нарушения – лишение». Несколько «за кадром» при этом остаются возможные нововведения для предпринимателей. А зря.

Ведь в новом проекте КоАП содержится, например, непредставление юридическим лицом в государственный информационный ресурс обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, и (или) аудиторского заключения о ней до 31 декабря года, следующего за годом, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

«А чего не расстрел с конфискацией? Чего мелочиться-то?», комментируют российские пользователи Сети.

«Расстрелять можно только один раз, а штрафовать пока имущество не кончится», - отвечают другие.

Дмитрий Санников