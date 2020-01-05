Новый кодекс появится в России весной

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В марте текущего года в правительство России будет внесён проект нового кодекса об административных правонарушениях, сообщает DEITA.RU.
Проект обновлённого КоАП планируется внести в марте текущего года. В новом кодексе особое внимание будет уделено ужесточению ответственности за особенно тяжёлые правонарушения, и наряду с этим снизить «градус» наказания за нарушения без отягчающих обстоятельств, а также совершенных в первый раз, как отмечает «Российская газета».
Например, планируется внедрить возможность оплатить лишь 50% от суммы штрафа в случае своевременного его погашения. Кроме того, в ряде случаев может появиться возможность получить лишь предупреждение.
Напомним, в России в текущем году планируется увеличить порог величины заработной платы, с которой в ПФР направляется 22%. Если в 2019 году 22% платили максимум с 95,8 тысяч рублей в месяц, в 2020 показатель застынет на отметке 107,6 тысяч рублей ежемесячно.
Софья Корф