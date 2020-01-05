telegr wh call

Новости

Вот этот развод ГИБДД невозможно обжаловать

5 Январь 2020, 19:15

Новый кодекс появится в России весной

5 Январь 2020, 18:45

Правительство увеличило пенсии с нового года

5 Январь 2020, 18:15

Полиция Приморья ищет открывших огонь по балкону пенсионеров

5 Январь 2020, 17:45

Год «силовиков»: Путин дал карт-бланш Росгвардии

5 Январь 2020, 17:15

Трамп готов объявить войну Ирану

5 Январь 2020, 16:45

Президент списал кредиты пенсионерам

5 Январь 2020, 16:15

Зимы не будет: синоптики дали неутешительный прогноз

5 Январь 2020, 15:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Новый кодекс появится в России весной

пиксабей: закон

В марте текущего года в правительство России будет внесён проект нового кодекса об административных правонарушениях, сообщает DEITA.RU.

Проект обновлённого КоАП планируется внести в марте текущего года. В новом кодексе особое внимание будет уделено ужесточению ответственности за особенно тяжёлые правонарушения, и наряду с этим снизить «градус» наказания за нарушения без отягчающих обстоятельств, а также совершенных в первый раз, как отмечает «Российская газета».

Например, планируется внедрить возможность оплатить лишь 50% от суммы штрафа в случае своевременного его погашения. Кроме того, в ряде случаев может появиться возможность получить лишь предупреждение.

Напомним, в России в текущем году планируется увеличить порог величины заработной платы, с которой в ПФР направляется 22%. Если в 2019 году 22% платили максимум с 95,8 тысяч рублей в месяц, в 2020 показатель застынет на отметке 107,6 тысяч рублей ежемесячно.

Софья Корф

Читайте также:

Натуральные продукты будут маркировать по-новому

Поклонская рассказала о домашнем насилии

Медведев раскрыл планы пенсионной реформы на 2020 год

Популярное

Необычный поступок автолюбителя прославил Владивосток на весь интернет

«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед

Одну из АЗС Владивостока "поймали" на некачественном бензине

«Красный губернатор» пожаловался Путину на произвол
Загрузка...
Загрузка...