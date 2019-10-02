Новый «кукурузник» делают в России

Определен победитель конкурса на разработку нового легкого самолета для замены Ан-2, сообщает DEITA.RU.

Победителем конкурса комиссия признала ООО "Байкал-Инжиниринг". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство предполагалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе. Но позже Минпромторг заявил, что ТВС-2ДТС – это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и будет создан новый серийный самолет.

Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным Минпромторга, в 15 регионах авиация - главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.

Согласно материалам закупки, до декабря 2019 года планируется создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на планер, его системы и силовую установку.

Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до сентября 2020 года, а к декабрю – сам опытный образец самолета для статических испытаний.

Сейчас в российской региональной авиации используют кто на что горазд. Например, в Приморском крае закупили канадские DHC-6. Самолет с укороченными взлетом и посадкой создавался специально для эксплуатации на местных авиалиниях, а также проведения авиационных работ с возможностью использоваться с грунтовых аэродромов. Сегодня в Приморье практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Самолеты DHC-6 выполняют рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, из Кавалерово в Хабаровск.

Дмитрий Санников