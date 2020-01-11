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Новый лоукостер из Кореи заходит в Приморье
«Дочка» Asiana Airlines – лоукостер Air Seoul – теперь будет летать во Владивосток, сообщает DEITA.RU.
Как отмечает сам перевозчик на своем сайте, скоро будут выполняться рейсы из корейского аэропорта Инчхона в дальневосточную столицу. Помимо этого, лоукостер расширит свои маршруты и «зайдет» в китайские, вьетнамские и тайваньские аэропорты. Несмотря на то, что за компанией сохраняется статус лоукостера, его представители заявляют о том, что будут больше заботиться о комфорте пассажиров и стараться улучшить условия полетов.
В частности, компания планирует закупить новые воздушные судна, запустить трансляцию фильмов для досуга пассажиров и увеличить проходы между сидениями.
Появление Владивостока в списке новых маршрутов руководство компании объясняет тем, что последнее время растет популярность этого направления среди корейских туристов. Их привлекают умеренные цены, «европейскость» и георграфическое расположение города.
А вот в Японию, долгое время бывшую одним из основных направлений лоукостера, корейские туристы теперь не спешат – это связано с рядом конфликтом, которые разгорелись между странами в 2019 году.
Александра Маслова