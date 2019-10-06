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19 Август 2019, 19:45

Новый Майдан собрался в Киеве

Киев, Украина Pixabay

В эти минуты на киевском Майдане Незалежности началось так называемое вече, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, протестующие в основном - украинские националисты, выступающие против утверждения новыми властями страны «формулы Штайнмайера» — поэтапного плана реализации минских соглашений. По оценке издания, к полудню на площади собрались не менее пяти тысяч человек.

По данным украинских СМИ, в преддверии митинга на Майдане спецслужбы Украины проводили «беседы» с лидерами националистических группировок. Цель — снизить потенциальную численность митингующих.

 Однако эта работа, судя по всему, не дала реального результата — радикалов на площади все равно собралось много. После митинга националисты собираются пройти маршем до здания офиса президента Украины.

Дмитрий Санников

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