В России осуществляется переход к установлению тарифов на воду и тепло с помощью метода эталонных затрат, сообщает DEITA.RU.

Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что вице-премьер российского правительства Виталий Мутко утвердил план мероприятий по переходу к прозрачному ценообразованию и росту эффективности организаций сферы ЖКХ.

При этом, подготовить переход ФАС и Минэкономразвития должны в течение одного года. Предполагается, что новая система расчётов коммунальных платежей будет иметь в своей основе "эталон", который должен прийти на смену более 20 федеральным законам и 100 подзаконных актов, которые регулируют сферу ЖКХ в настоящий момент.

Власти отмечают, что при "эталонном подходе" определяется средний уровень операционных расходов — затрат на ежедневное функционирование компаний, а стоимость услуг для потребителей как раз и рассчитывается исходя из данного показателя.



Документ правительства также предполагает переход на электронную систему анализа финансовой отчетности, однако это не решает проблему сбора качественных данных.

Дмитрий Шевченко