Новый министр культуры Любимова была совсем не культурным человеком

Новый руководитель министерства культуры Ольга Любимова когда-то признавалась в соцсетях в том, что ненавидит музеи и экскурсии и считает себя совсем не культурным человеком. Однако сейчас это неудачно скрывает. Компрометирующая запись от 2008 года удалена из LiveJournal чиновницы после назначения на высокий пост, сообщает DEITA.RU.

Старые записи из личного блога недавно назначенной главы Минкультуры России Ольги Любимовой нешуточно взбудоражили интернет. Сомнения общественности по поводу сменщицы печально прославившегося Владимира Медиинского были удачно подкреплены ее собственными словами.

«Тут сама себя страшно испугала. Подруга позвала на концерт классической музыки с ребенком. И я поняла, что просто не могу себя заставить... Стала серьезно думать на эту тему. Выяснила неожиданно для себя, что я * (совсем – прим. Ред.) не культурный человек», – писала Любимова в далеком уже 2008 году, не будучи тогда на госслужбе.

В скандальном посте она признавалась, что не переносит оперу и торжественные мероприятия за столом буквой Т или П, не может смотреть подавляющее большинство документальных фильмов, плохо знает мировой кинематограф и не хотела бы увидеть своими глазами Мону Лизу.

После того, как недопустимо откровенный для нынешней должности пост был обнаружен и приобрел популярность, профиль быстро был очищен. Тем не менее, скриншоты успели разлететься по сети.

Положа руку на сердце, многие из нас могут подписаться под существенной частью пунктов списка неприязни Ольги Любимовой («мне симпатичен Гришковец», «я просто ненавижу экскурсии», «ничего не понимаю в артхаусном кино» и т.д.), но что дозволено Юпитеру… Здесь старое высказывание немного меняется: что дозволено простому человеку, не дозволено госслужащему. Примеры уволенных за фото в купальнике учительниц здесь очень красноречивы.

Каждый такой скандал, основанный на многолетней давности чьих-то сообщениях, должен напоминать пользователям о мудрости XXI века: интернет все помнит.





Елена Кот