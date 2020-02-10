Новый министр обещает закрыть российские вузы

Министр науки Валерий Фальков объявил, что в ближайшее время должен завершиться процесс оптимизации вузов в России, сообщает ИА DEITA.RU. Точного количества заведений, которые планирует закрыть ведомство, он не назвал.



По словам Фалькова, работа по реорганизации вузов в стране началась давно. Более того – в профессионально среде получила высокую оценку. Теперь ее надо завершить.

Как пишет РИА Новости, закрытию подлежат те организации, которые не имеют материально-технического оснащения и работают по принципам из 90-х годов. Министр подчеркнул, что намерен бороться с вузами-пустышками.

Ранее о том, что такие вузы надо ликвидировать, заявил президент. По мнению президента, работа предстоит ответственная и сложная. Важно не просто ликвидировать «рога и копыта», а объединить такие «вузы-пустышки» с более сильными учреждениями.