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Новый министр обещает закрыть российские вузы
В стране начинают оптимизацию заведений высшего образования
Министр науки Валерий Фальков объявил, что в ближайшее время
должен завершиться процесс оптимизации вузов в России, сообщает ИА DEITA.RU. Точного
количества заведений, которые планирует закрыть ведомство, он не назвал.
По словам Фалькова, работа по реорганизации вузов в стране началась давно. Более того – в профессионально среде получила высокую оценку. Теперь ее надо завершить.
Как пишет РИА Новости, закрытию подлежат те организации, которые не имеют материально-технического оснащения и работают по принципам из 90-х годов. Министр подчеркнул, что намерен бороться с вузами-пустышками.
Ранее о том, что такие вузы надо ликвидировать, заявил президент. По мнению президента, работа предстоит ответственная и сложная. Важно не просто ликвидировать «рога и копыта», а объединить такие «вузы-пустышки» с более сильными учреждениями.