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6 Декабрь 2019, 18:15

Новый министр обещает закрыть российские вузы

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В стране начинают оптимизацию заведений высшего образования

Министр науки Валерий Фальков объявил, что в ближайшее время должен завершиться процесс оптимизации вузов в России, сообщает ИА DEITA.RU. Точного количества заведений, которые планирует закрыть ведомство, он не назвал.

По словам Фалькова, работа по реорганизации вузов в стране началась давно. Более того – в профессионально среде получила высокую оценку. Теперь ее надо завершить.

Как пишет РИА Новости, закрытию подлежат те организации, которые не имеют материально-технического оснащения и работают по принципам из 90-х годов. Министр подчеркнул, что намерен бороться с вузами-пустышками.

Ранее о том, что такие вузы надо ликвидировать, заявил президент. По мнению президента, работа предстоит ответственная и сложная. Важно не просто ликвидировать  «рога и копыта», а объединить такие «вузы-пустышки» с более сильными учреждениями. 

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