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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Новый министр переведет россиян на правильное питание

еда

Тренд Инстаграма появится в продуктовых корзинах, сообщает DEITA.RU.

Новый глава Минтруда Антон Котяков рассказал о первых планах на посту. Как пишет «Российская газета», ведомство планирует изменить состав потребительской корзины до конца 2020 года.

Как сказал Котяков, эксперты ведомства считают, что состав потребительской корзины устарел – отдельные группы необходимо убрать и заменить. Так, Минтруд намерен качественно переработать состав потребкарзины, чтобы к началу 2021 года представить ее в новом виде.

Министр считает, что упор надо делать на полезное питание – из-за тренда на здоровый образ жизни в России. Ранее сообщалось, что составом потребительской корзины недоволен и Владимир Путин. Президент, в  частности, отметил, что там слишком много хлебо-булочных изделий.

Елена Миронова

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