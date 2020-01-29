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Новый министр переведет россиян на правильное питание
Тренд Инстаграма появится в продуктовых корзинах, сообщает
DEITA.RU.
Новый глава Минтруда Антон Котяков рассказал о первых планах на посту. Как пишет «Российская газета», ведомство планирует изменить состав потребительской корзины до конца 2020 года.
Как сказал Котяков, эксперты ведомства считают, что состав потребительской корзины устарел – отдельные группы необходимо убрать и заменить. Так, Минтруд намерен качественно переработать состав потребкарзины, чтобы к началу 2021 года представить ее в новом виде.
Министр считает, что упор надо делать на полезное питание – из-за тренда на здоровый образ жизни в России. Ранее сообщалось, что составом потребительской корзины недоволен и Владимир Путин. Президент, в частности, отметил, что там слишком много хлебо-булочных изделий.
Елена Миронова