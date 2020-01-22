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Новый министр просвещения прокомментировал возможную революцию в сфере
Сергей Кравцов отметил, что считает необходимым обесппечить
преемственность, сообщает DEITA.RU.
Новый министр просвещения Сергей Кравцов, назначенный накануне Михаилом Мишустиным, рассказал о планах на работу в первое время. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Кравцова, его ведомство будет занято решениями вопросов, поставленных президентом в нацпроектах, майских указах и послании Федеральному собранию. Новый министр отметил, что это огромная работа и ответственность – нужно время, чтобы проанализировать ситуацию и обсудить варианты решения с экспертами.
Общественность больше всего волнуется, что новая метла будет мести по-новому, и в сфере образования, особенно школьного, случится много перемен. Кравцов пообещал не устраивать революций.
Елена Миронова