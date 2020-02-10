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Новый министр здравоохранения появился в Приморье
О новом назначении объявил глава края Олег Кожемяко
Главный врач поликлиники №6 Владивостока Анастасия Худченко стала новым министром здравоохранения края, сменив на посту Виктора Фисенко, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в региональном Правительстве, о новом назначении объявил в понедельник, 10 февраля, глава края Олег Кожемяко.
«Анастасия Геннадьевна была ответственной за проект «бережливая поликлиника», создала очень комфортные условия в своей поликлинике – мы оценили показатели работы, пообщались с персоналом и пациентами. Население довольно работой врачей и качеством обслуживания, нет никаких задолженностей, постоянно приходят новые кадры, виден приток и молодых специалистов», - отметил глава региона.
Также Олег Кожемяко подчеркнул успешную работу бывшего главы краевого Минздрава Виктора Фисенко, который проделал большую и продуктивную работу на своем посту.