Мост через реку Славянка готовят к бетонированию. Стройка моста входит в реконструкцию трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница с 13 по 20 километры, сообщает DEUTA.RU. Об этом рассказали в администрации Приморского края.

Теперь над рекой Славянка будет красоваться новый, четырехпролетный мост длиной 120 метров, который способен выдержать нагрузку в 14 тонн. При проектировке учитывали печальный опыт местных самых серьезных паводков за последние 100 лет. Средства на возведение конструкции выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае», отмечают эксперты.

Проезжая часть путепровода на развязке в сторону Покровки тоже скоро бетонированию. Обновка в виде двухуровневой развязки должна значительно облегчить жизнь и повысить безопасность водителей. Потоки автотранспорта не будут пересекаться.

Для того чтобы избежать дорожного апокалипсиса и максимально обезопасить трассу, дорогу расширят с 7 до 10 метров. Установят барьерное ограждение, появятся полосы торможения и разгона, а также асфальтированные обочины. Реконструкция трассы по контракту должны завершить в декабре 2019 года.

Отметим, автомобильная дорога Уссурийск — Пограничный — Госграница входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1». Полностью реконструировать дорогу до пропускной в Пограничном хотят до 2024 года.

Ремонт дорог в Октябрьском районе, в том числе и трассы Галенки – Новогеоргиевка планируется в 2020 году.

Екатерина Кононенко