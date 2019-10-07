Новый налог будут взимать на особых условиях

Для взимания нового налога на доходы самозанятых граждан Министерство финансов планирует составить точный список профессий, входящих в недавно введенную категорию работающих россиян. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам руководителя ведомства Антона Силуанова, четырех и шести процентный налог на доходы в россиян, работающих «сами на себя», будет гораздо удобнее взимать, если у налоговой службы будет официально утвержденный точный список профессий, представителям которых разрешено входить в категорию «самозанятых».

Также со стороны Силуанова поступило предложение ввести новый налоговый режим во все регионы страны после утверждения профессионального перечня.

Отметим, что в категорию самозанятых работников входят россияне, чья деятельность связана с выполнением тех или иных платных услуг для граждан без привлечения дополнительных рабочих единиц. Лучшим примером для иллюстрации этой категории считаются «домашние» мастера маникюра, наращивания ресниц и т.д.

Новый налог обязывает «самостоятельно» работающих россиян выплачивать четырех процентный налог при работе с физическими лицами и шести процентный - с юридическими лицами, если годовая сумма дохода не превышает двух миллионов четырех сот тысяч рублей.

Напомним, ранее в Совете Федерации был отмечен резкий рост самозанятых граждан до двухсот тысяч. По этом эксперты уже заявили, что инициатива может пагубно повлиять на общее экономическое развитие страны в будущем - уже сейчас многие предприниматели оформляют своих работников как «самозанятых», чтобы легально уйти от уплаты «страховки» в размере тридцати процентов.

Екатерина Цой