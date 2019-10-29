Новый налог для бизнеса предложили в России

Его размер должен быть от 5 до 10%, уверен эксперт, сообщает DEITA.RU.



Бывший владелец сети салонов мобильной связи «Евросеть» Евгений Чичваркин рассказал о том, как видит идеальную систему налогообложения в России. Своим видением он поделился с изданием РБК.

По мнению Чичваркина, в России давно пора вводить налог с продаж. Его размер – от 5 до 10%. При этом, считает бизнесмен, под налогообложение должны попадать только готовые товары, попавшие к конечному покупателю. Другими словами, под налог нельзя подводить продажу оборудования или запчастей. Кроме того, все остальные налоги для бизнеса надо отменить.

В последний раз налог с продаж в России ввели в 1998 году, и то не везде. Регионы сами решали – нужен он им или нет. Систему отменили в 2004 году.

Елена Миронова