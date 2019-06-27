Начальник отдела государственной кадастровой оценки департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Яна Тарасенко в разговоре с корреспондентом DEITA.RU рассказала, по какой методике специалисты высчитывают кадастровую стоимость недвижимости и как изменится налог на имущество с 2020 года.

– Яна Валерьевна, расскажите пожалуйста, что изменится для приморцев после принятия закона, согласно которому налоговая база по налогу на имущество физлиц будет определяться только исходя из кадастровой стоимости?

– В июне этого года Законодательное собрание Приморского края приняло закон, по которому налог на имущество физических лиц будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Ранее, напомню, налоги на имущество начислялись по инвентаризационной стоимости. Это требование Налогового кодекса.

Для жителей Приморья со следующего года полностью изменится система налогообложения. Под обложение налогом попадают: жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства и иные здания и сооружения. Кроме того, к жилым домам относятся и жилые строения, которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного или дачного хозяйства. Они тоже облагаются налогом.

Этот закон приняли в обществе неоднозначно: люди боятся, что налог вырастет в несколько раз. Но на самом деле, все зависит от района.

– Что конкретно изменится для приморцев?

– Так как с 1 января 2020 года налоговой базой по налогу на имущество становится кадастровая стоимость, то и размер налога, соответственно, изменится. До начала этого периода специалисты провели кадастровую оценку 1,3 млн объектов недвижимости.

При расчете налога также применяются вычеты. Это уменьшение налоговой базы на величину, равную кадастровой стоимости.

Для комнаты - 10 кв.м.

Для квартиры - 20 кв.м.

Для жилого дома - 50 кв.м.

Кроме того, дополнительные вычеты положены семьям с 3 и более несовершеннолетними детьми: налоговая база уменьшается еще на 5 кв.м. для квартиры или комнаты и на 7 кв.м. для дома в расчете на каждого из детей.

Поскольку сумма налога, рассчитанная на основе кадастровой стоимости выше, то первые три года будут действовать поправочные коэффициенты, которые будут применяться при расчете налога.

0,2 - для первого периода

0,4 - для второго периода

0,6 - для третьего периода

Сам налог, который необходимо будет уплатить в декабре 2021 года, будет рассчитываться по формуле: Н=(Н1 - Н2) х К + Н2. Н - это сумма налога, Н1 - сумма налога от кадастровой стоимости, Н2 - сумма налога от инвентаризационной стоимости, К - поправочный коэффициент.

Разберем эту систему на примере квартиры общей площадью 70 кв.м. Ее кадастровая стоимость 5 000 000 рублей. В 2019 году на нее был начислен налог в размере 850 рублей.

Налоговый вычет составляет 20 кв.м., а это 5 000 000 / 70кв.м.*20 кв.м. = 1 428 571,42 рубля.

Ставка налога на данную квартиру 0,1%. (5 000 000 - 1 428 571,42)*0,1% = 3 571,42.

За 2020 год владелец этой квартиры заплатит 1394,28 рублей: (3 571,42 - 850)*0,2 + 850 = 1394,28.

За 2021 год - 1938,56, а за 2022 - 2482,58. Через четыре года закончат действие поправочные коэффициенты, поэтому налог на квартиру составит 3571,42 рубля.

– Сохранятся ли действующие льготы по налогу на имущество?

– Да, все льготы сохранены. На них имеют право 15 категорий граждан - они освобождены от уплаты налогов. Прежде всего, это участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, инвалиды с детства и инвалиды I и II групп, пенсионеры и владельцы дачных построек площадью не более 50 кв.м.

Чтобы получить льготу, необходимо предоставить в налоговую заявление.

– Какие факторы влияют на кадастровую стоимость?

– Факторов много. Это год постройки, материал стен, этаж, месторасположение, без учета обременения или, например, качества ремонта и наличия мебели и техники. Это массовая, а не индивидуальная оценка недвижимости.

– Что делать людям, которые получат налог, рассчитанный по-новому, но будут не согласны с ним? Можно ли оспорить результаты кадастровой оценки?

– В скором времени на сайте Росреестра появится промежуточный документ с перечнем всех данных кадастровой оценки для общественного обсуждения. У граждан будет 50 дней, чтобы подать замечания и приложить документы, которые доказали бы неверность расчетов. Если правда на стороне гражданина, то кадастровую стоимость пересчитают в сторону уменьшения.

– Кто в крае занимается кадастровой оценкой?

– В Приморском крае определением кадастровой стоимости занимается краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки Приморского края» (КГБУ «ЦКО»). В штате организации работает 42 человека, из них 22 - оценщики. Государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства в регионе проводится в 2019 году. В 2018 году учреждение осуществляло сбор информации по объектам.

– Как часто она будет проводиться?

– Кадастровая оценка должна проводиться не реже одного раза в пять лет, и не чаще одного раза в три года. Решение о проведении оценки и утверждение ее результатов принимает департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Елена Миронова