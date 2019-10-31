Новый налог появится в регионах страны

Со следующего года власти распространят налог для самозанятых граждан еще на девятнадцать регионов страны. О расширении географии налогового проекта заявили в Минфине. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов законодательных актов, такое решение было принято после успешного запуска первого этапа эксперимента с налоговыми льготами, в котором приняли участие четыре региона. С первого января текущего года и по настоящее время более ста семи тысяч предпринимателей Москвы, Московской и Калужской области, а также Республики Татарстан активно делают обязательные платежи для самозанятых с помощью специально разработанного приложения «Мой налог».

С полным перечнем регионов РФ, включенных в льготный налоговый эксперимент с первых чисел нового года, можно ознакомиться на сайте Минфина.

А между тем, руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в две тысячи двадцатом году присоединиться к числу самозанятых сможет любой «одинокий» российский бизнесмен, чей ежемесячный доход не превышает двухсот тысяч рублей. По словам министра, через некоторое время после экспериментального расширения налоговой географии к программе подключат все регионы России.

«Новый налоговый режим уже нашел свою нишу - значительное количество жителей четырех пилотных регионов зарегистрировалось. За десять месяцев работы приложения общая сумма налоговых выплат в госбюджет составила сотни миллионов рублей», - пояснил Орешкин свое мнение отметив, что государство позволит регионам самостоятельно решать, вводить налоговые льготы для самозанятых местных жителей или нет.

Напомним, что под налогом для самозанятых подразумевается перечисление в государственную казну четырех процентов с доходов при работе с гражданами, и шести - с юридическими лицами и предприятиями. Обязательный платеж включает в себя отчисления в ФОМС, но не подразумевает накопление страховой пенсии. Предполагается, что самозанятые граждане должны сами обеспечить себе безбедную старость.

Налоговые отчисления граждане производят самостоятельно после регистрации в мобильном приложении «Мой налог». Данная разработка бесплатна для всех смартфонов, независимо от операционный системы. Именно данная разработка позволяет россиянам оплачивать налог по «льготному тарифу».

Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых начался в январе 2019 года и продлится до декабря 2028 года.

Екатерина Цой