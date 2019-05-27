Уход за инвалидами и пожилыми людьми могут вписать в систему социального страхования РФ, сообщает DEITA.RU. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об этом на правительственном совете в пятницу.

Голикова предлагает использовать страховой компонент для оплаты ухода за престарелыми гражданами и снять нагрузку с бюджета регионов. Пока что в стране действует пилотный проект: Минтруд совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» обеспечивает инвалидам и пожилым необходимые услуги: вызов соцработника домой, проживание в доме престарелых или в психоневрологическом интернате. Финансирование идет из федерального бюджета.

Подобные программы долговременного ухода появятся по всей стране к 2022 году, особенно позаботятся о лежачих больных. Возможно, часть оплаты таких услуг ляжет на плечи граждан: предлагается удерживать от зарплат россиян 1-1,5%.

Анастасия Туркова