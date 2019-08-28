Проезд через реку Лобога в районе приморского поселка Смоляниново открыт… Через полчаса приходит сообщение на ватсап редакции, что нет, все-таки проезд закрыт. Еще через час… И так прошла первая половина среды, 28 августа, информирует DEITA.RU.

По данным УМВД России по Приморскому краю, ситуация находится под контролем. В районе 48-го километра региональной трассы Артем — Находка организовано реверсивное движение. Кроме того, введено ограничение движения для груженых фур, вес которых превышает сорок тонн.

Несмотря на то, что объективно движение все-таки есть, по факту его нет. Трасса стоит колом — автомобилисты ждут своего права проехать мост.

Судя по Картам. Яндекс, пробка формируется на выезде из Романовки. Ее протяженность на 13 часов 11 минут — 4,5 километра. Скорость движения преимущественно от двух до пятнадцати километров в час. В обратном направлении пробка тоже немаленькая — примерно 2,5 километра. Только движется она значительно медленнее.

Екатерина Брязгунова



