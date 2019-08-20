С развитием технологий мошенничество тоже выходит на новый уровень. Вас могут обмануть в магазине, а заметите пропажу вы только дома, сообщает корреспондент DEITA.RU.

В наше время активно развивается и банковская сфера, все чаще россияне рассчитываются в магазине картой, ведь это очень удобно и избавляет от набитых мелочью карманов.

А теперь, чтобы расплатиться, необязательно вводить пин-код. Если ваша покупка не превышает 1000 рублей – достаточно просто приложить карту к терминалу. Такой способ оплаты пользуется большой популярностью среди россиян.

Этим и пользуются недобросовестные продавцы. Они вводят к оплате сумму, которая значительно больше, чем стоимость вашей покупки. А вы машинально оплачиваете чек. Тем самым, они набивают себе «плюс» в кассу, а вы занимаетесь «благотворительностью».

Чаще всего жертвами такого обмана становятся дети или старики, которые в силу своей доверчивости не обращают внимания на сумму в терминале. Кроме того, мошенники могут обманывать на скромненькую сумму – 5, 10, 20 рублей. Вот тут уже заметить обман гораздо сложнее.

К сожалению, способ избежать подобных ситуаций пока один – внимательно проверять чек, не отходя от кассы.

Екатерина Кононенко