Новый обман с банковскими картами набирает обороты

Стражи порядка дальневосточной столицы заявили об участившихся случаях мошенничества с банковскими картами, сообщает DEITA.RU.



Как пояснили в отделе МВД России по г. Уссурийску, хотя мошеннических схем очень много, одна из них набирает в последнее время популярность. Речь идет о телефонном обмане, когда владельцу банковской карты поступает на телефон звонок с номера +7495…

Звонивший рассказывает, что он — сотрудник банка и что именно в этот момент происходит списание крупной суммы с банковской карты. Сама операция похожа на мошенническую, поэтому в банке решили уточнить, проводится операция или нет. Когда возможная жертва аферистов говорит, что никаких банковских операций не проводила, звонящий предлагает помощь в предотвращении операции.

Он задает много различных запутывающих вопросов, последним из них становится код из sms-сообщения. Как только код будет отправлен или сказан лжесотрудники банка, будет проведена операция и деньги снимутся в полном объеме.

В связи с этим полиция Владивостока настоятельно не рекомендует проводить операции в подозрительных банкоматах, а также перезванивать на незнакомые номера +7495… Кроме того, категорически запрещается кому-либо называть данные карты, коды и пароли, касающихся пластиковых карт.

Екатерина Брязгунова