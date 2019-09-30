telegr wh call

Новости

Стиральные машинки признаны опасными для здоровья

30 Сентябрь 2019, 11:15

Первый снегопад спровоцировал сотни аварий в городе

30 Сентябрь 2019, 11:00

Центробанк отменил комиссию за покупки

30 Сентябрь 2019, 10:45

Новый обман с банковскими картами набирает обороты

30 Сентябрь 2019, 10:30

Пятый этаж надстроят российским школам

30 Сентябрь 2019, 10:15

Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме

30 Сентябрь 2019, 10:00

«Куда деньги идут?» — приморцы возмущены состоянием больницы

30 Сентябрь 2019, 10:00

Путин освободил россиян от некоторых налогов

30 Сентябрь 2019, 09:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новый обман с банковскими картами набирает обороты

30 Сентябрь 2019, 10:30

Карты

Стражи порядка дальневосточной столицы заявили об участившихся случаях мошенничества с банковскими картами, сообщает DEITA.RU.

Как пояснили в отделе МВД России по г. Уссурийску, хотя мошеннических схем очень много, одна из них набирает в последнее время популярность. Речь идет о телефонном обмане, когда владельцу банковской карты поступает на телефон звонок с номера +7495…

Звонивший рассказывает, что он — сотрудник банка и что именно в этот момент происходит списание крупной суммы с банковской карты. Сама операция похожа на мошенническую, поэтому в банке решили уточнить, проводится операция или нет. Когда возможная жертва аферистов говорит, что никаких банковских операций не проводила, звонящий предлагает помощь в предотвращении операции.

Он задает много различных запутывающих вопросов, последним из них становится код из sms-сообщения. Как только код будет отправлен или сказан лжесотрудники банка, будет проведена операция и деньги снимутся в полном объеме.

В связи с этим полиция Владивостока настоятельно не рекомендует проводить операции в подозрительных банкоматах, а также перезванивать на незнакомые номера +7495… Кроме того, категорически запрещается кому-либо называть данные карты, коды и пароли, касающихся пластиковых карт.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Кредиты в Сбербанке будет выдавать бездушная машина

Россияне смогут отправлять друг другу наличные

«Сбербанк Онлайн» рухнул в России

Популярное

Здание в центре города полыхнуло в ночь перед передачей новому собственнику

Новый СНИЛС введен в России

«Готовьтесь долго ждать»: пробки на подъезде к столице

Ввозить катера стало выгодно через Русский
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...