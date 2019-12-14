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Новый обмен: россияне сами отдают деньги мошенникам
Розыгрыши крупной бытовой техники и транспортных средств в социальных сетях могут являться банальным обманом, сообщает DEITA.RU.
Житель Владивостока поделился своей историей, как он едва не лишился 15 тысяч рублей. По словам мужчины, на одном из аккаунтов проводился розыгрыш, в котором он принял участие. Разыграть приз должны были 20 декабря, но 12 декабря пришло сообщение о том, что он якобы уже выиграл свой мотоцикл, пишет паблик revizor_vdk.
Свое решение провести розыгрыш 12 декабря «организаторы» объяснили тем, что до 20-го нужно успеть оформить все документы и доставить приз победителю, чтобы в торжественный день уже было видео, как счастливый обладатель Prime Motors радуется подарку.
Следующим сообщение приходит запрос на персональные данные гражданина. Мол, нужны фамилия, имя и отчество, адрес, номер телефона и, конечно же, фотография паспорта. Также организаторы запросили 15 тысяч рублей за доставку приза.
Последующий диалог свелся к тому, что номера телефона у «службы доставки» нет, позвонить нельзя. 15 тысяч рублей — фиксированная сумма, не зависимо от того, куда отправлять мотоцикл.
Также «организаторы» отметили, что если сейчас же деньги не отправят, то будет выбран другой человек, который и станет жертвой мошенников.
Екатерина Брязгунова