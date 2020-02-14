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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Новый очаг вируса нашли в Приморье

врач

Сейчас под контролем находятся семь очагов вируса

На территории Октябрьского района Приморья зафиксировали вспышку вируса африканской чумы свиней, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, опасную инфекцию впервые нашли на территории Октябрьского района. Он стал четвертым, где было обнаружено опасное заболевание.

Вирус нашли в телах диких кабанов. В ведомстве напомнили, что сейчас под контролем находятся семь очагов вируса – три в Ханкайском, три Пограничном, и одна вспышка – в Хорольском районе.

Заболевание смертельно опасно для свиней, человеку не передается.

Напомним, что в Приморском крае ранее запрещали «громкую» охоту на кабанов до середины января – для того, чтобы животные не покидали мест обитания, испуганные выстрелами или лаем собак, и, соответственно, не переносили заболевания сородичам.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что  вакцины от этого заболевания в Приморском крае нет. Перешло оно от домашних животных к диким кабанам. Охотников и фермеров призывают сразу сжигать обнаруженные трупы свиней – и диких, и домашних – это поможет сдержать распространение инфекции. 

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