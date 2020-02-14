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Новый очаг вируса нашли в Приморье
Сейчас под контролем находятся семь очагов вируса
На территории Октябрьского района Приморья зафиксировали вспышку вируса африканской чумы свиней, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, опасную инфекцию впервые нашли на территории Октябрьского района. Он стал четвертым, где было обнаружено опасное заболевание.
Вирус нашли в телах диких кабанов. В ведомстве напомнили, что сейчас под контролем находятся семь очагов вируса – три в Ханкайском, три Пограничном, и одна вспышка – в Хорольском районе.
Заболевание смертельно опасно для свиней, человеку не передается.
Напомним, что в Приморском крае ранее запрещали «громкую» охоту на кабанов до середины января – для того, чтобы животные не покидали мест обитания, испуганные выстрелами или лаем собак, и, соответственно, не переносили заболевания сородичам.
Кроме того, ранее сообщалось о том, что вакцины от этого заболевания в Приморском крае нет. Перешло оно от домашних животных к диким кабанам. Охотников и фермеров призывают сразу сжигать обнаруженные трупы свиней – и диких, и домашних – это поможет сдержать распространение инфекции.