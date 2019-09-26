Новый особый налог появится в России

Платить его будут особенные граждане, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на все разговоры о том, что пользование криптовалютами является абсолютно бесплатным и не контролируется государством, власти России спешат огорчить тех, кто так считает.

Ассоциация банков России выступила за то, чтобы облагать доходы граждан, полученные от заработка на торговле криптовалютой, налогом.

При этом, побор должен браться с человека прямо в тот момент, когда он добыл или как правильно говорить "намайнил" единицу криптовалюты.

Специалисты считают, что получение ценности в мире виртуальных валют равносильно нахождению клада в реальном мире, следовательно, как и клад, результаты майнинга должны облагаться налогом со стороны государства.

Дмитрий Шевченко