Новый памятник Сталину появится в Якутии

На пленуме КПРФ в Мегино-Кангаласском улусе республики озвучили информацию об установке нового культурного объекта, сообщает ИА DEITA.RU.

Бюст известному вождю уже установлен в селе Тюнгулю. Памятник установили совсем недавно – осенью прошлого года. На сей раз памятник Иосифу Виссарионовичу появится в честь юбилея великой Победы. Памятник планируют установить в селе Майя, как отмечает портал «Sakhaday». Якутия является лидером среди регионов Дальнего Востока по числу памятников Иосифу Сталину. С 2005 года семь памятников было установлено в различных улусах (районах) Республики Саха (Якутия) и в самой столице региона.

В конце 2019 года стало известно и об установке памятника знаменитому вождю и во Владивостоке. Памятная доска с барельефом была установлена на фасаде одного из зданий столицы Приморья. Место было выбрано не случайно - штаб-квартира приморского отделения коммунистической партии России находится именно в данном доме. Открытие памятной доски приурочили к 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича.