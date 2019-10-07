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Новый полис даст денег виновнику ДТП

осаго

Двойная страховка позволит виновникам в дорожно-транспортных происшествиях получить денежную компенсацию от страховой компании. Об этом сообщает DEITA.RU.

Точная дата появления в России нового полиса ОСАГО с «дополнением» в виде защиты от несчастных случаев неизвестна, но с седьмого октября текущего года вступили в законную силу указания Госбанк России по финансовому обеспечению будущего документа.

Согласно информации специалистов РСА, новый «двойной» полис с водительской страховкой от непредвиденных обстоятельств, может помочь водителям, виновных в авариях с ущербом для здоровья, тоже получить средства для восстановления повреждений в ходе ДТП.

«По предварительной информации, дополнительная страховка будет располагаться на обороте «классического» ОСАГО, а ее срок действия будет равен аналогичному периоду основного полиса», - заявили в российском союзе автостраховщиков.

Отметим, что Центробанк установил минимальную страховую сумму «несчастного» полиса - она должна быть более полумиллиона рулей. Сама выплата будет определяться с помощью аналогичной таблицы «классического» ОСАГО, в зависимости от степени тяжести нанесенного вреда здоровью.  

Екатерина Цой

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