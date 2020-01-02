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6 Декабрь 2019, 18:15

Новый порядок регистрации автомобилей разъяснили в МВД

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Полиция дала разъяснение по новым правилам регистрации ТС в России, вступившим в силу с первого января 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Во-первых, с нового года к процессу регистрации авто могут подключаться не сами владельцы, а их представители, в чьем лице выступают автодилеры и уполномоченных сотрудники заводов, выпустивших авто.

Во-вторых, помимо исполнения обязательства по предоставлению всех необходимых документов для регистрации в ГАИ, третьи лица от имени владельца авто будут самостоятельно осматривать ТС и писать заявление.    

В-третьих, с нового года в России официально запрещается регистрация ТС на россиян, недостригших возраста 16 лет. Теперь владельцев «дорогого подарка» может быть исключительно родитель, опекун или официальный представитель несовершеннолетнего. В день своего шестнадцатилетия ребенок имеет право подать заявление в Госавтоинспекцию с просьбой провести перерегистрацию авто на свое имя.

Екатерина Цой    

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