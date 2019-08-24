Минтруд России установил величину прожиточного минимума во 2 квартале 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Министерство труда и социальной защиты РФ установило размер прожиточного минимума в целом по России во втором квартале 2019 года.

Величина прожиточного минимума во II квартале года составила 11185 рублей. В приказе говорится, что для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составил 12130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, а для детей — 11004 рублей.

Прожиточный минимум включает в себя: потребительскую корзину, минимальный набор непродовольственных товаров (обувь, одежда, предметы быта, средства гигиены); услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и ряд платежей, в том числе коммунальных.

Ориентируясь на этот показатель, определяют, в том числе тех граждан, которые нуждаются в поддержке государства. То есть с величиной прожиточного минимума сравнивается уровень ежемесячного дохода человека, и если он оказывается ниже, то принимается решение о тех или иных компенсационных выплатах.

Дмитрий Санников