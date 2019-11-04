Новый «развод»: фейковые выплаты по СНИЛС рекламируют федеральные каналы

Интернет мошенничество под видом государственной услуги — выплаты денег по номеру СНИЛС — не новшество для полного опасностей рунета. Однако в последнее время к его рекламе в интернете подключились даже официальные аккаунты федеральных СМИ, сообщает DEITA.RU



Проверить номер одного из своих ключевых документов, и получить на счёт сотни тысяч рублей. Прсото за наличие определенных чисел в номере, скажем, СНИЛС. Звучит легко, привлекательно, доступно. А если хорошо оформить сайт, закидав его правдоподобными комментариями никогда не существовавших людей, то шансы обмануть рядового «юзера» - только вырастут. Стоит ли говорить, что комментарии-то все — фейковые.

Однако наглость цифровых мошенников недавно превысила все допустимые границы: реклама с их многообещающими вороватыми предложениями теперь крутится в профилях, адаптированных под официальные СМИ страны. Так, подобное объявление можно увидеть даже у Первого — главного телеканала России, вернее, странички с логотипом канала, но под другим названием – «Новости».

Что примечательно, здесь комментарии, если они положительные, сплошь и рядом — фейки. Если вы, не дай бог, стали жертвой такой рекламы, и оставите комментарий под постом, его тут же удалят. Незачем портить клиентам рекламную кампанию.

Евгений Черемухин