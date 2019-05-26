Большегруз может не просто стоят на дороге, потому что дальнобойщику нужно отдохнуть, но и потому, что он скрывает за собой знак, ограничивающий скорость, сообщает DEITA.RU.

Как рассказывают опытные водители, сотрудники ГИБДД придумали новый вид развода. Суть его заключается в том, что автолюбитель, на нарушая ПДД, проезжает мимо переносной камеры фотофиксации, а затем и мимо сотрудников ДПС, которые его не останавливают. Вскоре этому водителю приходит штраф за превышение скорости, именно на том самом месте, где стояла тренога. Этот штраф придется оплатить.

«Почему? Да потому что там стоял знак, ограничивающий скорость движения, например, 20 километров в час. Однако знак был закрыт фурой, поэтому водитель его и не увидел», — пишет «Автограмотей».

Возможно, кто-то подумает, что это случайность, но, по заверениям российских автомобилистов, это новый вид развода, который уже никак не получится обжаловать.

Екатерина Брязгунова