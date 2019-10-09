Новый развод ГИБДД сильно удивил водителей

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Многие российские автомобилисты не понимают разницы между постановлением об административной ответственности и протоколом о нарушении правил дорожного движения. Именно этим и пользуются некоторые недобросовестные сотрудники ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

По словам юриста, протокол — это документ, в котором указано нарушение. Проще говоря, сотрудник ДПС в нем указывает то, что видел собственными глазами. С протоколом можно, а главное — нужно не соглашаться. Несогласие следует выражать в письменном виде все на этом же протоколе. Тут же нужно поставить и автограф.

Постановление — совсем другая история. Этот документ не что иное, как вынесенное решение о том, что нарушение действительно имело место быть. Если его подписать, наказания избежать практически не удастся.

Как пишет канал «Авто изнутри», некоторые сотрудники ГИБДД, облегчая работу судье, составляют сразу постановления, а водители, не видя разницы между документами, просто бездумно его подписывают.

Стоит отметить, что водители очень удивляются, как можно попасться на подобную уловку, ведь не согласиться с протоколом можно всегда, а при несогласии недалеко и до статьи КоАП РФ «Самоуправство».

Екатерина Брязгунова

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