Российские автолюбители заявили о том, что недобросовестные сотрудники ГИБДД придумали новый, весьма изощренный вид развода, сообщает DEITA.RU.

По словам водителя, он двигался по городской трассе вечером, и его остановили сотрудник ГИБДД. После проверки документов капитан решил проверить багажник, где обнаружил, как и полагается, огнетушитель, который и привлек внимание инспектора.

Он долго крутил в руках огнетушитель, после чего, недолго думая, заявил, что оборудование не соответствует требованиям, так как его объем должен быть не два литра, а 3,5. В связи с чем, пишет канал «ПДД и авто ликбез», и был составлен протокол.

Как отмечает автолюбитель, бумагу он отписывать отказался, так как тут же заглянул в ГОСТ, размещенный в интернете. В стандарте указано, что объем огнетушителя для легковых авто составляет два литра, а для грузовых — пять.

Екатерина Брязгунова