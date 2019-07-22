Российские автомобилисты регулярно рассказывают о различных методах развода на дорогах. Однако мошенники подстерегают водителей не только на трассах. На АЗС тоже следуют быть максимально внимательными. Историю о том, как помощники разводят автолюбителей на заправках, публикует DEITA.RU.

Как пишет журнал Autopeople, неприятный инцидент случился на одной из не очень распространенных сетевых заправок в Московской области. Мужчина с семьей путешествовал по стране и заехал на подмосковную заправку. Помощник помог заправиться, и россияне отправились дальше. Вскоре машина заглохла.

Мимо проезжал эвакуатор, и водитель решил подкинуть соотечественника до ближайшего сервиса. Долго думали, куда ехать — Подмосковье, везде дорого, и тут водитель эвакуатора вспоминает про знакомого в автосервисе, который все дешево починит.

Прибыли в сервис гаражного типа, через два часа ожидания вынесли вердикт: машину можно восстановить за 70 тысяч. И тут потерпевший вспомнил, что ему как-то рассказывали о подобном разводе: чтобы машина заглохла, заправщик в бензобак подкидывает специальную таблетку.

Высказав свое мнение, автолюбитель увидел испуг на лицах работников сервиса. За молчание они восстановили машину за два часа.

Екатерина Брязгунова