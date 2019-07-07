Пользователи соцсетей рассказали, как все происходит, сообщает DEITA.RU.



Очередной способ развода клиентов банков стал известен общественности. Один из каналов в Яндекс.Дзене рассказал подробности.

Мошенники отправляют смс на ваш номер. Текст начинается с номера банка, с которого вам обычно приходят сообщения. Например, 900 у Сбербанка. Далее – попытка списания суммы. Ниже номер колл-центра для отмены.

Человек, напуганный попыткой снять деньги, звонит по указанному номеру. Человек, который представляется сотрудником банка, вежливо объясняет, что операцию можно отменить в течении 30 минут. Для этого надо только сказать ФИО, номер карты и код с обратной стороны.

Когда разговор заканчивается, на телефон приходит смс от реального банка о списании средств.

Елена Миронова