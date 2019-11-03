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Новый развод придумали в ГИБДД для водителей с детьми
Ни для кого не секрет, что каждый хочет заработать как можно больше. Ушлые инспекторы ГИБДД, которые в нашей стране, к сожалению, еще встречаются, придумали новый способ развода водителей с детьми, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет канал AutoLife.
По словам автомобилиста, он забирал собственных детей из школы, когда его остановил инспектор ГИБДД. После проверки документов и осмотра детских кресел, которые надежно защищали жизнь двоих учеников начальной школы, он спросил, почему нет знака на стекле, что в машине находятся дети.
Так как водитель хорошо знал Правила дорожного движения, мужчина пояснил, что специальный знак «Перевозка детей» должен клеиться только на те транспортные средства, в которых перевозится более восьми детей. В случае отсутствия знака водителю придется заплатить три тысячи в качестве штрафа, должностному лицу — 25 тысяч, а юридическому — 100 тысяч.
Как отметил водитель, если бы он не знал правил, ему бы был незаконно выписан штраф.
Екатерина Брязгунова