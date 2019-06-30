МВД России разработало проект регламента по регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Проект регламента уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения. Документ этот нужен, прежде всего, для того, чтобы на практике применять положения нового закона о регистрации автомобилей, который вступит в силу с 4 августа 2019 года. С вступлением его в силу водителей ждет масштабная реформа в области регистрации транспортных средств.

В новом регламенте описываются процедуры взаимодействия подразделений и автосалонов: последние получат право самостоятельно ставить на учет машины клиентов и печатать номера. Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля — она должна занимать не более одного часа.

А вот снять с регистрации автомобиль по Интернету, можно уже сейчас. очень полезный сервис по снятию автомобиля с регистрации запущен в работу на портале Госуслуг. Популярные паблики в социальных сетях то и дело пестрят объявлениями о поиске новых собственников проданного автомобиля. «Хозяин, выйди на связь или сниму машину с регистрации», - пишут предыдущие владельцы, обозленные приходящими по почте штрафами за нарушение правил дорожного движения, которые они не совершали.

Теперь на Едином портале государственных и муниципальных услуг можно снять с регистрации проданный накануне автомобиль в электронном виде. Нововведением могут воспользоваться граждане, чьи транспортные средства не были перерегистрированы на нового хозяина в установленные сроки, то есть в течение 10 суток после сделки.

Дмитрий Санников