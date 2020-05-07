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Новый рекорд: 11 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
Из всех зараженных 43 новых - в Приморском крае
За последние сутки в России зафиксировано 11 231 случай заболевания коронавирусом в 84 регионах из 85, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Так, у 48% заболевших не проявлялось никаких симптомов заболевания. При этом выздоровело и выписано из больницы 2,4 тысячи человек.
Итого в стране сегодня насчитывается 177 160 тысяч заболевших, из них 23,8 тысячи вылечились и выписаны.
При этом прирост заболевших с каждым днем увеличивается.
Напомним, в Приморье 727 заболевших, из них 130 человек выписаны из больницы, 10 пациентов скончалось.