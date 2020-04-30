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Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

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Это самая высокая цифра за последнее время

Во всех регионах России зафиксировали 7099 случаев заражения коронавирусом – это новый рекорд для страны за все время распространения инфекции в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает оперативный федеральный штаб, почти 40% зараженных не имели никаких симптомов болезни.

Однако, за сутки зафиксировали 101 случай летального исхода, полностью выздоровело 1333 человек.

Отметим, что сегодняшние данные стали рекордными, а Россия давно заняла место в топ-10 стран по заболеваемости.

Напомним, число заболевших коронавирусом в крае достигло 403 человек. Еще четверо пациентов полностью вылечилось и было выписано из больницы 30 апреля. Всего удалось победить коронавирус  40 пациентам. Трое человек скончалось.

Александра Маслова

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