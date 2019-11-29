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Новый робот в школе Яковлевки будет помогать не только ученикам, но и педагогам

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Ремонт школы и закупка оборудования для образовательных целей осуществляется в Яковлевском районе Приморья. На средства из федерального и краевого бюджетов в районном центре создают комфорт для школьников и педагогов, сообщает DEITA.RU.

Так, в рамках нацпроекта «Образование» в местной школе был закуплен робот, которые может выполнять сразу несколько учебных функций – проектировать на 3D-принтере, делать мультфильмы и даже писать программы в сфере образования. Его наличие позволит существенно разнообразить, как существующие занятия, так и планируемый к вводу со следующего года урок по робототехнике.

Также в рамках нацпроекта был завершен монтаж новой кровли крыши средней школы в Яковлевке. А в Новосысоевке работы по внутренней и внешней отделке детского садика еще продолжаются.

«Спасибо большое Олегу Николаевичу [Кожемяко], что услышал наши просьбы, - говорит заведующая детсадом Надежда Невзорова. – Он очень помог нам, а бригада рабочих работает и старается. Очень сплочённо и допоздна, чтобы уложиться в сроки и сделать всё качественно и вовремя».

Надежда Невзорова отметила, что ввод в эксплуатацию детсада в селе ждут все мамы и папы маленьких детей.

Отметим, поддержание материальной базы и технического состояния учебных заведений Приморья является одной из приоритетных задач в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

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