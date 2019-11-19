Новый сахалинский аэропорт оснастят телетрапами

Строительство нового аэровокзала на острове Сахалин идет полным ходом. До конца ноября на стройку доставят телетрапы - специальные «рукава», созданные для максимально комфортного перемещения пассажиров в самолет, минуя улицу. Об этом сообщает DEITA.RU.

Представители АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» рассказали, что современная система доставки людей в салон воздушного судна - это лишь одно из новшеств, ранее недоступных сахалинцам и гостям острова из-за недостаточных мощностей старого аэропорта. Также пассажиров нового терминала ожидают оснащенные нейросетями системы досмотра багажа и регистрации пассажиров, оснащенные по последним технологиям залы ожидания, безочередная навигация по зданию и многие другие инновации.

Сегодня рабочие полностью завершили этап фундаментального строительства будущей современной воздушной гавани: металлический каркас здания готов, кровля и тепловые контуры уложены, все необходимые инженерные сети проведены.

По словам гендиректора сахалинского аэропорта Никиты Полонского, благодаря вовремя завершенным «внешним» работам, строители смогут всю зиму заниматься внутренней отделкой аэровокзала, не боясь холодов - почти девяносто процентов фасада закрыто и здание успешно подключено к системе отопления.

«Более четырехсот рабочих приступили к реализации дизайн-проекта аэропорта, сложным инженерным работам и наладке огнезащиты. В работе находятся восемь лифтов, а через пару недель завершатся тепловые работы в галерее, ведущей к «рукаву». Пусконаладка телетрапов запланирована на конец мая - начало июня следующего года», – рассказал руководитель проекта Константин Ольшин.

Главный инженер аэропорта Илья Алексеев отметил, что строительство здания ведется с учетом всех законодательных изменений. Например, в связи с поправками в антитеррористический закон специалистам пришлось на ходу изменять некоторые детали.

Отмечается, что новый аэровокзал откроет свои двери для первых гостей в декабре две тысячи двадцатого года. Общая площадь здания составит примерно сорок тысяч квадратных метров, что в пять раз больше площади ныне действующего терминала, чудом вмещающего в себя миллион пассажиров в год. Представители «Аэропорт Южно-Сахалинск» заявили, что планируют поднять этот показатель до пяти миллионов человек.

Отметим, строительство аэропорта ведется в рамках мероприятий, направленных на повышение транспортной доступности и обновлению авиационной инфраструктуры Сахалинской области. Для достижения этих целей в регионе ведется активная реконструкция действующих малых аэровокзалов и взлетно-посадочных полос на таких отдаленных территориях, как остров Шикотан и город Оха. Возобновлено вертолетное сообщение между Сахалином и Курильской грядой.

Также с октября текущего года жители Сахалина получили долгожданную возможность летать в центральную часть России и столицы дальневосточных регионов из города Южно-Сахалинск без пересадок, что существенно экономит бюджет островитян.

Екатерина Цой



